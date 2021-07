Lutto nel mondo dello sport colombiano: è morto a soli 13 anni Juliàn Gòmez

Sono questi giorni di lutto per tutto lo sport colombiano e in particolar modo per il ciclismo. Juliàn Gòmez, infatti, è scomparso prematuramente all’età di 13 anni investito da un camion. Il bambino si era fatto conoscere due anni fa, quando aveva fatto commuovere tutti dopo la vittoria di Egan Bernal al tour de France 2019.

Julián Esteban Gómez è morto domenica mattina all’età di 13 anni. Il ragazzo si era fatto conoscere nel 2019 quando venne ripreso in lacrime dopo la vittoria di Egan Bernal al tour de France del 2019. Le immagini del ragazzo in lacrime dopo la vittoria dell’atleta fecero il giro del mondo.

In quell’occasione, infatti, Juliàn ebbe l’opportunità di incontrare il suo idolo e, dopo averlo abbracciato, scoppiò in lacrime mentre si mostrava intento ad ascoltare i suoi consigli. Quelle immagini fecero il giro del mondo e presto divennero uno dei simboli di quella importante giornata.

Nella mattina di domenica 18 luglio, però, un tragico incidente ha portato via per sempre il ragazzo. A dare la triste notizia è stato l’account Twitter di Fabio Rodrìguez, allenatore di Juliàn, con queste parole:

Oggi te ne vai senza poter realizzare i sogni che avevi e mi lasci senza che nessuno ti disturbi, solo 13 anni e un maledetto mulattiere ti toglie la vita, la tua morte mi spezza il cuore, posso solo dire che mi mancherai per sempre mio caro Julián.

Lutto per la morte di Juliàn Gòmez: aperta ora un’inchiesta

Dopo il tragico incidente, sono iniziate le indagini per capire tutte le dinamiche che hanno portato alla morte del giovane Juliàn. Stando a quanto riferito dalle fonti ufficiali, nella mattina di domenica 18 luglio il 13enne si stava allenando quando è stato investito da un camion.

Ad un certo momento del suo allenamento Juliàn ha perso il controllo della bici, cadendo sull’asfalto: a quel punto un camion ha investito il giovane. Attualmente è stata aperta un’inchiesta per chiarire meglio le cause della morte del piccolo Julián Esteban Gómez.