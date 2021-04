La storia del piccolo Pepe sta facendo sorridere l’intero web. Il dolce cagnolino ha tentato una fuga d’amore, ma le cose non sono proprio andate come aveva programmato! La vicenda arriva da Arzignano, un comune in provincia di Vicenza, nel Veneto.

Pepe se ne stava nel recinto della sua abitazione, quando improvvisamente decide di scappare, per intrufolarsi dalla cagnolina del vicino. Così, riesce a sgattaiolare senza farsi scoprire dai suoi proprietari e riesce anche a raggiungere la casa della sua innamorata.

Ma proprio mentre cerca di infilarsi nella recinzione, accade qualcosa che non si aspettava! Il povero Pepe rimane incastrato con la testa tra le sbarre del cancello!

Nonostante i suoi ripetuti tentativi, il cucciolo non riesce a liberarsi. Così, alla fine, inizia a piangere, con la speranza che qualcuno riesca a sentire il suo grido d’aiuto.

Fortunatamente, gli altri residenti del quartiere hanno visto la scena ed hanno lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco.

I pompieri si sono recati sul posto in breve tempo e, grazie ad un divaricatore, sono riusciti a salvare Pepe.

Pepe torna a casa

Il proprietario del cagnolino Pepe, nel frattempo, non si era reso conto di nulla. Dopo il salvataggio, il cucciolo è stato portato dal veterinario. Grazie alla lettura del microchip, i soccorritori sono risaliti alla sua famiglia e Pepe è potuto tornare a casa.

La sua breve fuga aveva lo scopo di raggiungere la vicina della porta accanto, ma spesso ci capita di incontrare qualche ostacolo lungo il cammino! Nel caso di questo amoci a quattro zampe, la colpa è tutta di uno scomodo cancello! Il cagnolino voleva solo andare dalla sua amata, anche se è fuggito di nascosto dai suoi genitori umani! D’altronde, al cuor non si comanda!

Dopo quanto accaduto, la storia di questo cagnolino si è diffusa sui social e sta facendo sorridere migliaia di persone!