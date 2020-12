Maiale raccoglie fiori e rami, come faremmo noi, per abbellire e decorare la nuova casa. Questo povero animale ha un passato davvero molto difficile alle spalle. Chissà quanti traumi ha subito. Ma adesso che gli è stata data una seconda possibilità, il dolce maialino non perde tempo di dimostrare quanto è grato.

Fonte Facebook The Dodo

Questa è la storia di Lotus, un povero maialino che è stato per troppo tempo usato come esca per i cani da caccia. Ha vissuto nella paura e nel dolore, perché poteva essere speronato in qualsiasi momento.

Per fortuna Lotus ha incontrato i volontari dell’Associazione Awakening Respect and Compassion for all Sentient Beings, che hanno dato alla povera bestiolina una seconda chance di vivere una vita dignitosa, in un bel rifugio insieme ad altri animali maltrattati salvati.

Fonte Pixabay

Scappato dall’inferno, il maialino oggi trascorre le sue giornate a giocare nel fango o nell’erba. Il suo hobby preferito, però, è un altro. Il maiale adora raccogliere fiori, rami e altre erbe naturali, che poi porta nella sua casa.

Fonte YouTube Lost Dog and Cat Rescue Foundation

I volontari dell’associazione sanno bene quanto gli animali adorino i fiori. Ma è raro che questi animali li usino per decorare la loro casa, proprio come fa Lotus. Che a quanto pare ha deciso di rendere più bella e accogliente la sua nuova dimora.

Fonte Facebook The Dodo

Il maiale raccoglie fiori e rami per rilassarsi

Lotus, infatti, adora dormire con un bel mazzolino di fiori in testa. Gli serve per rilassarsi, come sottolineano i suoi soccorritori.

Lotus ama la natura e adora stare a suo stretto contatto. Forse è un modo per non pensare al passato e ritrovare una nuova dimensione.

Per superare i traumi del passato, la natura può sempre aiutare.