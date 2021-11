Ingridi Lahm è una ragazza del Rio Grande do Sul che si è sentita in dovere di scrivere ai vicini per i continui rumori in casa del suo cucciolo, che è un po’ turbolento, come del resto lo sono tutti i piccoli, di ogni specie. Quello che non si aspettava è che chi abitava accanto a lei avrebbe deciso di rispondere alla sua missiva in questo modo.

Fonte foto da Instagram di ingridilahm

Ingridi Lahm è una giovane fotografa che vive a Caxias do Sul, un comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul, parte della mesoregione del Nordeste Rio-Grandense e della microregione di Caxias do Sul.

Vive insieme al suo adorato cucciolo che si chiama Bruce. Il piccolo, come tutti i cuccioli, spesso piange e la donna aveva paura che potesse disturbare i vicini di casa. Per questo si è presa la briga di scrivere loro una lettera.

Ingridi Lahm non si aspettava di ricevere una lettera di risposta. Ha deciso di realizzare un video, pubblicato a settembre scorso sul suo profilo di TikTok, per raccontare quello che era avvenuto.

Lei sapeva che il pianto nei cuccioli di cane è normale, perché hanno bisogno di attenzioni o di cibo, perché si sentono soli, perché non vogliono stare lontani dalla mamma umana. C’è chi lo capisce e chi non lo capisce.

Fonte foto da Instagram di ingridilahm

Per i rumori in casa del cucciolo i vicini si sono dimostrati più che comprensivi

Ingridi, in risposta alla sua lettera di scuse e a due biscotti al cioccolato, ha ricevuto una risposta da uno degli altri inquilini che l’ha lasciata senza parole.

Fonte foto da video TikTok di ingridilahm

Kelvin, di 10 anni, dell’appartamento 205, ammetteva di non aver sentito rumori. E chiedeva se lui e la sorella Kesi potessero incontrarlo. Non è una risposta semplicemente adorabile da parte del piccolo?