Oggi vogliamo mostrarvi e raccontarvi la storia del cane Ozzy e della sua mamma umana Diane. Le telecamere di sicurezza puntate sul loro giardino, hanno ripreso la scena di una mamma orsa che, per difendere i suoi piccoli, si stava per scagliare ferocemente verso la donna e il suo cagnolino. Fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio per tutti.

Non sappiamo quante persone possono raccontare di aver discusso e avuto un confronto acceso con una mamma orsa ed esserne usciti praticamente illesi. Una donna di nome Diane Fillion, di Manitoba, in Canada, è tra queste persone.

Per Diane e per il suo rottweiler Ozzy, quello sembrava un sabato mattina primaverile come tanti altri. Se la stavano spassando nel loro cortile, quando in giardino sono arrivati due ospiti inattesi: due piccoli orsi.

Il cane, non riconoscendo quelle creature e in difesa del suo territorio, ha iniziato a spingere via uno di quegli orsi, fino a che quest’ultimo non andato a rifugiarsi su di un albero.

A quel punto, gli ospiti inattesi sono diventati tre. Da dietro un cespuglio è spuntata fuori la mamma dei due orsetti, che come è naturale che fosse ha tentato di tutto pur di difendere i suoi bambini.

Il video della lotta tra l’orsa e la mamma di Ozzy

L’istinto materno della mamma orsa l’ha spinta a difendere i suoi cuccioli e ad attaccare Ozzy che, prontamente, è fuggito via. Lo stesso istinto di protezione aveva colpito anche la stessa Diane, che non aveva la minima intenzione di fare entrare in contatto il suo cagnolino e l’orsa arrabbiata.

La donna, con un bastone in mano, ha tentato di fare più rumore possibile e di spaventare l’animale, affinché scappasse via. Il piano è fortunatamente andato a buon fine, ma non prima una breve e potenzialmente pericolosa colluttazione tra le due.

Le telecamere di video sorveglianza del cortile hanno ripreso l’intera scena e, riguardandole, Diane si è sentita molto fortunata a non aver subito ferite gravi.

Gli esperti, leggendo della storia di Diane e della mamma orsa, hanno spiegato che la donna ha agito bene. Che voltarsi e correre via, in una situazione come quella, sarebbe la cosa più sbagliata da fare.