Per nutrire il cucciolo anziano vende gomme da masticare ma qualcuno gli ruba il cane

Come fare per nutrire il cucciolo e non fargli mancare tutto il necessario per crescere? Un uomo anziano si pone ogni giorno questa domanda, da quando ha deciso di prendersi cura di questo dolce animaletto. E da quel giorno ha promesso di fare di tutto per aiutarlo. Anche vendere gomme da masticare in strada.

Fonte Pixabay

Alejandro e Sol sono una bellissima coppia. L’anziano signore e il suo cucciolo vivono in Messico: nelle strade della capiale tutti conoscono la loro storia e li amano profondamente.

Il signore anziano ogni giorno si mette in strada a vendere gomme da masticare per guadagnarsi da vivere, offrendo ai passanti qualcosa da comprare per poter avere del pane da condividere con il suo cane.

Sol è sempre insieme ad Alejandro, lo accompagna dappertutto e passa le sue giornate sdraiato vicino al suo miglior amico umano sopra una coperta stesa per terra.

Dopo aver conosciuto la coppia, i residenti della zona dove si sistemano sempre hanno deciso di dar loro una mano. Tutti hanno contribuito per poter fare in modo che potessero non soffrire più la fame.

Per nutrire il cucciolo vendeva cicche: qualcuno porta via il cane

Il gruppo di persone che vive nei dintorni della zona che Alejandro frequenta ha denunciato a inizio anno la scomparsa dell’adorato cane del signore che per lui vendeva gomme da masticare per nutrirlo.

Non si sa bene come siano avvenuti gli eventi o chi abbia preso l’animale, ma pare che una donna lo scorso 17 febbraio abbia portato via Sol da Fray Servando Avenue. Ma perché lo ha fatto? Non aveva visto che in realtà Sol aveva una famiglia?

Il gruppo di residenti ha deciso di unirsi alle ricerche per collaborare con Don Alejandro nella ricerca di Sol. Nella speranza che presto la coppia possa tornare a vivere insieme.