Questa è la storia di un cucciolo che ha subito un trauma talmente grande da non riuscire a rilassarsi nemmeno adesso che ha una nuova casa e una famiglia amorevole. Il cane dorme con un occhio aperto per la paura che chi lo ha aggredito una volta, possa ritornare e fargli di nuovo del male.

Il povero Pani, questo è il nome del cucciolo, soffre di sindrome da abbandono e abusi. La sua nuova famiglia ha fatto tutto il possibile per curare le sue ferite fisiche ed emotive.

Per Pani non è stato facile ricominciare tutto da capo, perché il suo passato gli ha lasciato ferite troppo difficili da cancellare. C’è voluto molto amore perché guarisse.

Un gruppo di soccorso statunitense ha ricevuto una chiamata di aiuto per un cucciolo proveniente dall’Iran, che era paralizzato dopo una frattura spinale. Appena arrivato, il cane è andato a vivere con Tedi, una giovane donna.

Il cane era stanchissimo, ma non riusciva ad addormentarsi. Tedi aveva capito che Pani non si fidava di nessuno dopo aver vissuto sempre in strada. Quando cercava di dormire lo faceva sempre con un occhio aperto, anzi, spalancato.

Per il cucciolo era difficile comprendere che finalmente si trovava al sicuro. A volte rimaneva sveglio per tutto il giorno, tutti i giorni. Aveva paura di addormentarsi e rivivere i fantasmi del passato.

Ma Tedi ha fatto tutto quello che era in suo potere per ottenere prima la sua fiducia. E poi per poterla aiutare, anche con un po’ di terapia fisica, per farla camminare di nuovo e farle ritrovare la fiducia in se stesso.

Fonte Pixabay

Cane dorme con un occhio aperto, la rinascita dopo il trauma

Pani ha iniziato a muoversi con la sua sedia a rotelle e ha fatto passi da giganti. E dopo 3 mesi è riuscita finalmente a farsi una bella dormita.

Fonte YouTube The Dodo

Finalmente Pani si fida di nuovo degli umani e sa di essere al sicuro.