Una coppia ha deciso di anticipare la data del loro matrimonio, poiché il loro cane Bruce stava per perdere la vita. Per loro è sempre stato un membro importante della famiglia e volevano che fosse presente nel loro giorno importante. Sono riusciti a realizzare il loro più grande sogno.

Estelle Harris ha conosciuto il cucciolo quando aveva pochi mesi di vita. Lo ha adottato e sin da subito hanno instaurato un legame speciale. Erano felici insieme e la ragazza faceva il possibile per farlo sentire amato e protetto.

Un anno dopo ha conosciuto un ragazzo chiamato Daniel Harris. Tra loro è stato amore a prima vista e dopo un breve periodo di convivenza, hanno deciso di sposarsi.

Erano tutti al settimo cielo, tutta la famiglia non desiderava altro che poter festeggiare il matrimonio. Ovviamente per la coppia, anche Bruce doveva partecipare. Infatti la ragazza aveva intenzioni di farsi accompagnare all’altare dal padre e dal cucciolo a quattro zampe.

Durante i preparativi, però è accaduto qualcosa di davvero drammatico. Il cane ha iniziato a stare male. Per questo i suoi amici umani, lo hanno portato d’urgenza dal veterinario, per capire cosa gli stava accadendo.

Il medico lo ha sottoposto a tutte le analisi e gli esami del caso. Alla fine è arrivata la terribile diagnosi, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Era affetto da un cancro molto aggressivo e le chemioterapie erano l’unica soluzione per tenerlo in vita qualche mese in più.

La decisione della coppia per il piccolo Bruce

I suoi amici umani erano sconvolti, non avrebbero mai immaginato una notizia simile. Nessuno aveva intenzione di rinunciare a lui. Infatti sin da subito hanno fatto di tutto per aiutarlo ed in più, hanno anche deciso di anticipare la data del loro matrimonio.

Il desiderio di Estelle e David era proprio che il loro cane fosse presente. Per questo hanno organizzato la festa e tutta la cerimonia, nel giro di 3 settimane. Bruce era felice di poter stare vicino alla sua famiglia, in un giorno così importante.

Quando è arrivata la giornata che tutti stavano aspettando, il cagnolino era perfetto. Per tutto il tempo è rimasto vicino alla sua amica umana ed ha fatto il possibile per renderla felice. Il cucciolo si sta ancora sottoponendo a tutte le cure, ma le sue speranze di sopravvivenza non sono aumentate. La sua famiglia sta facendo di tutto per aiutarlo.