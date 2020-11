Per raggiungere una famiglia che l'aveva aiutato in strada, cane fa 25 chilometri

Una famiglia lo aveva visto in strada tutto solo e aveva deciso di dargli una mano. Questo il cucciolo non lo ha mai dimenticato. E il cane fa 25 chilometri di strada da solo pur di ritornare da quelle persone che gli avevano dato affetto senza pretendere nulla in cambio. Non è una storia bellissima?

Questa storia ci arriva dalle strade di Kuala Lumpur, in Malesia, dove purtroppo sono moltissimi gli animali che sono costretti a vivere in strada. Senza nessuno che possa aiutarli, dar loro affetto, un tetto sotto il quale proteggersi.

Lo sa bene Buyung, il cane protagonista di questo racconto. Il suo unico grande desiderio era quello di trovare finalmente una casa. Ed è quello che ha fatto, mettendosi in viaggio per ritrovare quell’unica famiglia che aveva dimostrato amore nei suoi confronti, aiutandolo in strada più volte.

Fonte Pixabay

Buyung vagava per le strade della città insieme ad altri cani con i quali condivideva il triste destino. Un giorno però incontrò una persona che gli cambiò la vita. Una guardia giurata che lavora in quella zona aveva trovato un’ottima compagnia per i suoi giri notturni destinati a controllare che tutto fosse a posto.

Da quel giorno la famiglia dell’uomo decise di far visita al cane ogni giorno. Per portarli un po’ di cibo. E anche per pagargli le spese mediche, visto che ogni tanto si presentava con ferite e lesioni. Ma quella famiglia non lo ha mai lasciato da solo.

Un giorno, però, le autorità del consiglio comunale cittadino hanno catturato tutti i randagi della zona. Per sottoporli a eutanasia. La famiglia è riuscita a salvare ancora una volta il cane, mandandolo ospite a casa di un amico.

Amico che però aveva tre cani enormi e aggressivi, che non gradivano il nuovo arrivato. Dopo 15 giorni, Buyung ha deciso di scappare e di intraprendere un viaggio di 25 chilometri, percorsi in una settimana, per arrivare a casa delle uniche persone che si erano prese cura di lui. E non hanno potuto far altro che adottarlo!

Cane fa 25 chilometri per ritrovare la famiglia: le belle storie a lieto fine

YouTube e internet sono piene di storie di cani che camminano per chilometri pur di raggiungere la famiglia che occupa un posto speciale nel loro cuore.

Fonte YouTube El Kiwi

Perché per un cucciolo non c’è niente di più importante che stare con le persone che amano, nonostante le difficoltà della vita.