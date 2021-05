L’amore che i proprietari provano per i loro animali domestici è commovente. Ed è dolce anche il contrario, l’affetto che i pets dimostrano giorno dopo giorno ai migliori amici umani che li hanno accolti nella loro vita e nella loro casa. La storia che ti raccontiamo oggi lo conferma: i suoi protagonisti lasciano tutto indietro per salvare i cuccioli durante la tempesta.

Recentemente una terribile tempesta tropicale di nome Hanna ha causato terrore e devastazione nel continente americano. Soprattutto in Messico e negli Stati Uniti d’America. A Tamaulipas, uno degli stati del Messico ci sono stati veri e propri attimi di terrore.

La gente ha iniziato a correre in giro, per trovare un luogo sicuro dove nascondersi. In mezzo a questa devastazione una famiglia non ha esitato a tornare indietro per prendere a casa il bene più prezioso che avesse. I sette cuccioli di cane che vivevano insieme a loro.

La coppia protagonista di questa storia, nonostante l’acqua che saliva di minuto in minuto, ha preso i cuccioli e li ha messi in salvo in un grande secchio d’acqua che portava sulla schiena. Camminando contro corrente hanno affrontato la tempesta.

Una giornalista di nome Shalma Castillo non ha potuto far altro che diffondere il video e ringraziare la coppia per il nobile gesto e per l’amore verso gli animali dimostrato. La figlia di questa coppia coraggiosa, Betty Vaquera Escandón, ha condiviso sui suoi social network quello che è successo.

Lasciano tutto pur di salvare i cuccioli durante la tempesta

Betty Vaquera Escandón ha raccontato:

Purtroppo hanno perso tutto, la cucina è quasi caduta sulla testa di mio padre… Ma la verità è che a loro non importava. Nel momento in cui hanno visto l’alluvione, sono corsi a salvare tutti i cani.

Questo si che è amore: loro sono una famiglia unita, cani compresi. E speriamo che presto possano trovare di nuovo tutti la loro casa per sempre.