Dalle Filippine ci arriva l’eroico salvataggio di una povera creatura che ha rischiato di morire lo scorso 18 settembre sulla South Luzon Expressway, una strada molto trafficata. Per salvare il cane spaventato, uno piccolo Spitz giapponese, apparentemente in dolce attesa, la polizia ha fatto di tutto per bloccare i veicoli ad alta velocità e mettere in sicurezza il povero animale.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Il cagnolino doveva essere salvato e messo in sicurezza. Non era sicuramente facile vista la situazione di quella strada, sempre molto trafficata. La polizia della regione, dunque, per prima cosa ha dovuto cercare di fermare il traffico, così da agire meglio, per la sicurezza del cucciolo e degli agenti.

Raggiungere la cagnolina non era facile. Visto che era spaventata, scappava da ogni parte. La sua fuga e le macchine che continuavano ad arrivare complicavano un po’ le cose. Si vedeva che non si fidava degli esseri umani e ha trovato rifugio sotto un camioncino.

I poliziotti sono stati molto coraggiosi e molto determinati. Hanno sempre seguito il cagnolino, cercando di creare la situazione migliore per metterlo in sicurezza. E quando è finito sotto il camioncino parcheggiato hanno capito che ce l’avevano fatta e che quella sarebbe stata una storia a lieto fine.

Solo in questo momento il cane si è sentito al sicuro e gli agenti lo hanno raggiungo, così da riaprire la strada e portare in sicurezza il povero cagnolino. Che non era stato abbandonato, ma era fuggito di casa e il suo proprietario lo stava cercando.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Per salvare il cane spaventato i poliziotti fanno tutto quello che è in loro potere

E infatti alla fine ce la fanno. Tutto è stato registrato in un video che ben presto è diventato virale su YouTube.

Fonte foto da video su YouTube di ViralHog

Il video pubblicato dal canale ViralHog ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti.