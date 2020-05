Perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino della macchina? Vi siete mai chiesti perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino della vostra macchina? Ecco la risposta e non è quella che state pensando

Vi siete mai domandati perché i cani amano mettere la testa fuori dal finestrino, durante un viaggio in macchina? In molti credono che sia per la loro voglia di libertà, di correre felici, di aria fresca sul muso. È anche così, ma la spiegazione sta nel loro olfatto!

Il naso del cane è lo strumento più importante. Lo utilizzano per conoscere e capire il mondo, distinguendo gli odori. Basta pensare che un uomo ha 6 milioni di recettori olfattivi, mentre i cani 300 milioni!

Mettendo la testa fuori dal finestrino e concentrandosi sugli odori che arrivano all’interno delle sue narici, un cane riesce perfino a capire dove sta andando!

In quel preciso momento, in cui vediamo il nostro amico a quattro zampe rilassarsi, mentre il vento gli soffia sul muso, dobbiamo sapere che sta analizzando e catalogando ogni singolo odore.

Anche se non c’è niente di più bello, che vedere la testolina di un amico peloso, che sbuca dal finestrino di una vettura, è sempre meglio stare attenti ed evitare che lo faccia. È una cosa che non succede frequentemente, ma le polveri della strada, la sabbia o anche un animale come un un insetto, possono causare danni agli occhi del nostro cane.

Riguardo il trasporto in macchina, tutti i proprietari conoscono quali sono le regole da seguire e non devono dimenticare quanto sia importante, nonostante possa sembrare assurdo, allacciare la cintura di sicurezza al cane.

Questo va fatto se non si è in possesso di un trasportino o di una rete divisoria tra il sedile del conducente e quelli passeggeri. La legge non tutela, assolutamente, un viaggio in una macchina, con il cane in braccio ad un passeggero oppure lasciato libero nella vettura, con il pericolo che possa ostacolare il conducente nella guida.

Quando si parla di cintura di sicurezza per il cane, non si parla della normale cintura di sicurezza per i passeggeri. Si tratta di un’imbragatura, appositamente per i cani, che va agganciata alle classiche cinture di sicurezza già presenti nella vettura.