Ralph è un povero cucciolo che si è ritrovato vittima di una spiacevole sventura. Il cagnolino è stato operato d’urgenza in una struttura veterinaria del Regno Unito, dopo che ha accidentalmente ingerito una mascherina. La sua famiglia non ha saputo spiegare come sia accaduto, il dispositivo di sicurezza si trovava all’interno di una borsa. La mamma umana di Ralph, Julie Vieidman, ha dichiarato:

L’unica possibilità è che Ralph abbia rubato la mascherina dalla borsa di mia figlia durante la notte. Ha sempre avuto una passione per i calzini e, a volte, per le nostre scarpe da ginnastica. Infatti teniamo sempre queste cose fuori dalla sua portata. Non abbiamo mai pensato che avrebbe potuto mangiare una mascherina.

Julie, di fronte al malessere del suo cagnolino, ha contattato un’associazione benefica, che in questo periodo di emergenza sanitaria, sta aiutando molti proprietari di amici a quattro zampe. Proprietari che, per colpa del Covid-19, hanno perso il lavoro o si trovano in difficoltà economiche e non riescono a pagare le cure per i loro animali domestici.

Ralph salvo grazie al sostegno della Pdsa

I volontari della Pdsa, si fanno carico dei bisogni degli animali e cercano di aiutarli, facendo tutto ciò che è in loro potere. Azioni degne di ammirazione, ma soprattutto fondamentali per contrastare il fenomeno dell’abbandono.

La stessa proprietaria di Ralph ha perso il suo lavoro durante il primo lockdown del suo paese. Ma non poteva permettere che il suo dolce cocker spaniel morisse. Aveva bisogno di un’urgente operazione chirurgica e grazie all’aiuto di questi angeli, Julie è riuscita a salvare la vita di Ralph.

Questo cagnolino ha mangiato la mascherina della sua proprietaria accidentalmente, forse perché incuriosito da una cosa nuova. Ma quello che ha dovuto affrontare, dovrebbe farci riflettere sulle mascherine che in questo momento invadono le strade del mondo. Perché anche in un momento così delicato, in una Pandemia che sta portando via tante vite, l’essere umano non riesce a non mostrare la propria inciviltà.