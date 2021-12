Una donna è letteralmente disperata, perché il suo compagno di vita da 28 anni non c’è più. Perde il suo pappagallo e piange perché è una grave perdita, un lutto davvero insopportabile che in nessuno modo riesce a trovare sollievo. Fino quando non riceve una piacevolissima e inaspettata sorpresa dalla figlia che ha cercato di rendere meno pesante il suo dolore.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente pam_amorimm

Il 30 ottobre scorso, Pamela Amorim ha deciso di fare un regalo grandissimo alla mamma, che aveva perso il suo adorato pappagallo, che aveva vissuto con lei per 28 lunghissimi anni. Era davvero molto triste per quella che per lei era una grave perdita.

Così la donna ha deciso di fare una sorpresa alla donna, realizzando un video che ha condiviso sul suo profilo su TikTok. Un filmato che ha commosso tutti quanti per la dolcezza e la tenerezza della donna che piange questa volta per la sorpresa inaspettata arrivata in una scatola a casa sua.

L’amazzone fronteblu è un pappagallo che può arrivare a vivere dai 60 agli 80 anni, a seconda ovviamente della qualità della vita e del cibo che gli viene offerto agli animali domestici dalla loro amorevole famiglia.

Anche il pappagallo della donna ha vissuto a lungo, felice in una famiglia che non gli ha mai fatto mancare nulla. La donna lo amava, era il suo compagno di vita. E quando è venuto a mancare era semplicemente disperata. Ma è bastato un semplice gesto della figlia per farle tornare il sorriso.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente pam_amorimm

Il video condiviso su Tik Tok di Pamela ha commosso migliaia di internauti per la tenerezza.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente pam_amorimm

E il video ovviamente è diventato virale, con più di 3 milioni di visualizzazioni, 335.000 Mi piace e circa 688 commenti.