L'adorabile video di due cuccioli che litigano e si spingono: guardate cosa fa mamma cane quando decide che stanno esagerando

Il video di questa mamma cane è diventato virale sul web. Il lavoro del genitore, spesso, non è facile e la pazienza viene messa a dura prova. Beh, a quanto pare accade anche nel mondo animale!

I fratellini sono soliti litigare per ogni piccola cosa, che sia un gioco o semplicemente gelosia. Battibecchi che, a volte, richiedono l’intervento della mamma e questa cucciola lo bene.

Il video virale mostra i cuccioli che continuano a spingersi e spingersi l’un l’altro, con piccoli ed adorabili colpetti. All’inizio sembra soltanto un momento di divertimento e giochi, finché la mamma non decide che stanno esagerando. Quando tra le armi di gioco ci sono denti ed artigli, il litigio può diventare pericoloso in poco tempo!

Questi cagnolini, protagonisti del filmato, avevano deciso che quella soffice coperta fosse il ring ufficiale di wrestling! Una volta che uno è stato spinto fuori, si sono calmati per un secondo come se fosse la fine di un match, per poi riprendere il combattimento!

Mamma cane si arrabbia

Alla fine però, mamma cane si è stufata di vederli litigare ed ha deciso di intervenire! Si è intromessa tra i suoi piccolini e li ha sperati con il muso, come primo avvertimento. Ma i piccoli esserini pelosi erano troppo impegnati a dare inizio al secondo round, per ascoltare la loro mamma. Così, il genitore ha deciso di provare con un’altra strada. Ha iniziato a mordicchiare il cucciolo che sembrava più intenzionato ad infastidire il fratellino!

Il video virale

Invece di calmarsi, però, il figlio punito emette piccolo latrato irritato. Per la maggior parte dei bambini quella “particolare sculacciata” sarebbe stata sufficiente per farlo calmare, ma non è stato affatto lo stesso per il cucciolo! Nel momento in cui la cagnolina lo ha lasciato andare, è subito tornato all’attacco. A circa 53 secondi dall’inizio del video, la mamma inizia ad abbaiare in modo molto autorevole e i due cuccioli abbassano subito la testa. L’urlo della mamma ha fatto capire loro che adesso stavano davvero esagerando! Da quel momento, non avrebbe tollerato più il loro comportamento e i cagnolini lo sapevano bene!

La parte più divertente arriva alla fine del filmato, quando mamma cane si gira verso la telecamera con un muso quasi dispiaciuto, come se volesse dire alla persona che stava riprendendo la scena: “Mi dispiace che tu abbia dovuto vederlo, ma i miei figli sono davvero insopportabili certe volte”.

Ma proprio mentre tutto sembra finito, uno dei due cuccioli, in un momento di distrazione della mamma, si avvicina di soppiatto a suo fratello e gli dà un ultimo forte colpo sul fianco per fargli sapere che non era finita.

L’adorabile video ha ricevuto ben oltre 11 milioni di visualizzazioni e si è diffuso in tutto il mondo!