Perù, il cane esce a fare la spesa mentre il proprietario è costretto a casa Questo cane ha commosso il mondo: il proprietario non può uscire di casa e lui va fare la spesa al suo posto

Questa è la storia di un adorabile cane che dal Perù ha fatto letteralmente il giro del mondo. Cosa ha fatto di così eccezionale questo cagnolino? È uscito a fare la spesa al posto del suo proprietario, che non poteva uscire di casa a causa della situazione di emergenza che stiamo vivendo.

Tutto il mondo è bloccato e molte persone, a causa delle restrizioni prese per la salute di tutti, sono costrette a rimanere a casa. Come fare per la spesa?

Se non c’è nessuno che può uscire al tuo posto e se non c’è un buon servizio di spesa a domicilio, bisogna arrangiarsi un po’ come si può. Anche mandando il proprio cane fuori per fare la spesa al tuo posto.

Ecco la storia di Roque, il cane che dal Perù si è fatto conoscere in tutto il mondo per la sua bravura e la sua dedizione. Il cane, infatti, su richiesta del suo proprietario è andato in un negozio per comprare qualcosa di fondamentale e necessario per la sua famiglia.

Il cane è uscito dalla sua casa a Tarapoto, San Martin, in Perù, per poter fare compere per il suo proprietario e anche per se stesso.

Tutti quelli che lo hanno incontrato per strada non hanno potuto fare a meno di notarlo per strada con la sua spesa bella stretta in bocca: pare avesse comprato delle crocchette, magari le aveva finite, il proprietario non poteva uscire di casa a causa dell’isolamento sanitario e così lui da bravo ragazzo ci ha pensato da solo. Lasciando tutti quelli che incrociava senza parole.

Se prima di questa emergenza globale una scena come questa era decisamente strana e insolita, oggi è normale vedere cani che fanno la spesa.

Ognuno si arrangia come può e come riesce per poter sopravvivere in casa, non vi pare?