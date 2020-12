Perugia, cane si infila nella tana dell’istrice. Il rocambolesco salvataggio in un video

L’incredibile storia di questo salvataggio ci arriva da Perugia, in Umbria. I vigili del fuoco hanno ricevuto una segnalazione per un cucciolo in serie difficoltà. Non è stato facile il salvataggio del cane nella tana dell’istrice, ma alla fine i pompieri hanno portato a termine con successo la loro importante missione.

Protagonista di questa storia un cane, che nel pomeriggio del 29 novembre 2020 si era andato a incastrare nella tana di un istrice. Il proprietario non riusciva proprio a tirarlo fuori da lì.

L’uomo ha così deciso di chiamare i vigili del fuoco. Gli unici che avrebbero potuto dargli una mano in quella circostanza. Ritrovarlo però non era facile, così i pompieri hanno deciso di usare una telecamera comandata da remoto, per individuarne la corretta posizione.

La squadra della centrale operativa del comando dei vigili del fuoco di corso Cavour a Perugiaha scavato fino a quando i pompieri non sono giunti nel posto in il cane si era infilato.

I pompieri, poi, hanno portato in salvo il povero cucciolo, che nel frattempo aveva subito l’attacco dell’animale proprietario di quella tana. Il povero piccolo era pieno di aculei su tutto il corpo.

Lieto fine per il salvataggio del cane nella tana dell’istrice ad opera dei pompieri a Perugia

L’incredibile salvataggio è avvenuto nella zona Ipogeo dei Volumni. Il suo proprietario è rimasto accanto ai vigili del fuoco per tutta la durata dell’intervento. E ci sono volute molte ore di lavoro per portarlo a termine con successo.

Il proprietario, una volta riabbracciato il suo cane, lo ha subito portato dal veterinario. Avrà bisogno di un nel po’ di cure.

Speriamo che il povero cucciolo possa presto rimettersi. A volte troppa curiosità può portare nei pasticci. Ma per fortuna questa è una storia a lieto fine.