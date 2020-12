Pesaro, gattina legata con lo scotch gettata nel bidone (VIDEO)

Questa è la triste storia di una povera gatta legata con lo scotch perché non si muovesse, non scappasse e non facesse rumore. Poi queste persone prive di cuore hanno preso la povera micetta e l’hanno gettata in un bidone della spazzatura a Pesaro. Per fortuna qualcuno l’ha salvata appena in tempo, prima che morisse nel camion dei rifiuti.

Fonte Pixabay

La storia ci arriva dalle Marche, da Villa Betti a Pesaro. L’hanno trovata all’interno di un cassonetto della plastica, completamente legata con lo scotch e abbandonata a una morte certa.

La micina ha circa sei mesi ed è stata trovata venerdì quando una persona, passando di fianco al cassonetto, ha sentito un miagolio molto flebile. Subito sono stati chiamati i volontari dell’Enpa per trarla in salvo.

Fonte Pixabay

Dopo la segnalazione, una volontaria dell’Enpa di Pesaro è corsa nel luogo del ritrovamento. Rosalba, questo il suo nome, ha fatto appena in tempo per salvare la povera micina. Poco dopo sarebbe passato il camion dei rifiuti.

Se quel passante, che non smetteremo mai di ringraziare, non avesse sentito il suo miagolio e non si fosse fermato allarmato dalla situazione, con tutta probabilità la micina sarebbe morta.

Fonte Pixabay

Come sta la gatta legata con lo scotch a Pesaro?

Quando hanno recuperato la povera gatta, riusciva a malapena a respirare. Con l’ultimo fiato che aveva è stata in grado di miagolare per richiamare l’attenzione. Ed essere salvata.

I volontari intervenuti l’hanno portata casa per liberarla dal nastro adesivo e darle da mangiare. Prima di portarla dal medico veterinario per le prime cure. Per fortuna sta bene, anche se tremava dalla paura.

Fonte YouTube Occhio alla notizia

I due volontari hanno deciso di sporgere denuncia. E tra un paio di settimane potrebbero dare il via all’adozione della piccola. Già molte famiglie hanno offerto la loro casa.