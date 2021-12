Il corriere della UPS Darrell si è travestito in eroe per un giorno e ha permesso al cucciolo Pete di tornare a casa sano e salvo

Tutti sanno quanto sia frenetico il periodo delle feste natalizie per i corrieri. Recentemente, Darrell Slack, fattorino della UPS da quasi 30 anni, non solo è riuscito a completare tutto il suo programma di consegne, ma ha anche trovato tempo per ritrovare il cucciolo Pete che si era smarrito e riportarlo a casa sua da sua mamma. Ecco la sua storia.

I rapporti che legano i cani di famiglia ai postini o ai corrieri possono essere a volte contrastanti. Alcuni cuccioli li adorano e li aspettano con gioia, altri diventano ostili e vedono i fattorini come degli estranei da cacciare via.

Per risolvere questo problema, molti corrieri espressi hanno escogitato dei piani per diventare amici dei cagnolini dei loro clienti. Questa abitudine, in questo caso, ha aiutato molto il bravissimo Darrell Slack.

Qualche giorno fa Darrell è arrivato a casa di Paola Odom per fare una normalissima consegna di un pacco. Arrivato a casa della donna, l’ha vista in lacrime e le ha chiesto cosa fosse successo.

Odom era sconvolta perché il suo cucciolo Pete era scappato via e non si trovava da nessuna parte. Era anche preoccupata, poiché la sua casa è immersa nella foresta nazionale Cherokee e quel posto è pieno di coyote, lupi e orsi che potrebbero uccidere il cagnolino in soli pochi secondi.

Il buon cuore di Darrell, a quel punto, lo ha spinto a rassicurare la donna e a promettergli che avrebbe fatto di tutto pur di ritrovare il cagnolino disperso.

Pete torna a casa sano e salvo

Darrell è risalito sul suo furgone ed ha continuato il suo giro di consegne in giro. Mentre percorreva una stradina abbastanza isolata, con la coda dell’occhio ha visto un cucciolo che sembrava proprio Pete.

Così il corriere ha fermato subito il furgone ed è sceso, portando uno dei biscotti per cani che porta sempre con se per conquistare i cuori dei cagnolini dei suoi clienti.

Pete ha riconosciuto subito quell’uomo gentile che di tanto in tanto arrivava a casa sua e gli portava un biscotto, quindi è andato di corsa da lui e si è lasciato prendere.

Quando Odom ha visto Darrell tornare a casa sua con il cucciolo, lo ha venerato come un vero eroe.