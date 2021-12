Quella di oggi è la drammatica storia di un cagnolino dolcissimo di nome Tyron. La sua famiglia, invece che amarlo e supportarlo fino alla fine dei suoi giorni, ha deciso di sostituirlo con uno più giovane e sano di lui e di abbandonarlo in un freddo e scomodo box di un canile. L’animale, anziano e malato, purtroppo non ha superato questo trauma e si è lasciato morire sotto gli occhi inermi e arrabbiati dei volontari del rifugio.

Non tutti, anche tra i proprietari di animali domestici, riescono pienamente a capire che tutti, cuccioli compresi, hanno un anima e una sensibilità. Per loro, i genitori e i fratelli umani rappresentano il centro del mondo e l’unica ragione per vivere. Ci donano tutti loro stessi e si aspettano che le persone facciano lo stesso per loro. Non sempre, però, le persone sono così empatiche da capire questo discorso.

La vicenda di oggi si è verificata a Strasburgo, in Francia, ma ha inevitabilmente fatto il giro del mondo, causando rabbia e tristezza a chiunque l’abbia conosciuta.

I proprietari di Tyron, un cagnolino dolcissimo di 15 anni, hanno preso una decisione agghiacciante quando hanno capito che lui era troppo anziano e malato.

Lo hanno prima sostituito con uno più giovane e poi lo hanno abbandonato per sempre in un’associazione di salvataggio.

I volontari non hanno mai fatto mancare nulla a quel cucciolo, ma lui non riusciva a spiegarsi cosa aveva fatto di sbagliato per essere lasciato così.

Il tragico epilogo della vita di Tyron

Tyron si è sentito prima sostituito, poi abbandonato dalle persone che più amava. Due traumi che, purtroppo, non ce l’ha fatta a superare. A pochi giorni dal suo arrivo al rifugio, il cagnolino si è lasciato morire.

I volontari, scioccati da quanto avevano visto, hanno pubblicato una toccante lettera sulla pagina Facebook: