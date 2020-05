Piccolo roditore corre dal suo grande amico per fare il pisolino Piccolo roditore corre a fare il pisolino sopra il suo grande amico, che è felice di accoglierlo

Questa è una bellissima storia d’amicizia tra due animali di dimensioni decisamente diverse che però si adorano alla follia. Il piccolo roditore, infatti, non perde tempo e corre dal suo amico cane quando è ora del pisolino. Per dormire sonni tranquilli insieme a lui.

Nuka è un bellissimo cane nero che vive con la sua mamma, Nicole Yates, che ha deciso di raccontare della sua grande amicizia con un altro animale che vive nella loro casa. Il cagnolone è sempre stato molto amichevole e molto incline alla gentilezza, ma nessuno si sarebbe mai aspettato tutto questo.

In casa con Nuka ci sono sempre stati animali di diverse specie e il pastore tedesco nero li ha sempre amati tutti. Non importava se erano grandi o piccoli, chiari o scuri o di qualunque razza essi fossero. Nuka li amava tutti. Ma aveva una particolare predilezioni soprattutto per un piccoletto che viveva con loro.

C’è infatti un piccolo roditore che corre per potersi rifugiare nella pelliccia nera e morbida del cagnolone: quando è ora del suo pisolino corre qui per poter finalmente dormire sonni tranquilli e potersi rilassare con accanto il suo grande amico.

Ad aprile un negozio di animali locale stava cercando case di emergenza per tutti gli animali, a causa della chiusura per la crisi Covid-19. E Nuka ha così accolto Blue, una sua nuova amica. La proprietaria ha deciso di dare una mano a uno di quegli animali in cerca di casa e così lo ha accolto nella sua casa che è sempre piena di animali e di amore.

Nicole ha raccontato che fin dall’inizio c’è stata intesa tra Blue e Nuka. C’erano altri roditori in casa, ma il pastore tedesco nero amava quel piccolo topolino grigio e bianco, che ha trovato in Nuka il suo miglior amico.

I due sono semplicemente inseparabili: nell’emergenza si sono trovati!