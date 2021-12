Alzi la mano chi si calmerebbe subito, anche dopo una settimana difficile e davvero infernale, se qualcuno all’improvviso ci fermasse e ci dicesse la frase magica: “Rilassati, è venerdì“. Questo è quello che succede a un cane di razza Pinscher brontolone che si calma solamente quando la proprietario allo specchio gli ricorda che il fine settimana è in arrivo.

Fonte foto da video su TikTok dell’utente biadeatriz

Nina è un cane di razza Pinscher e come tutti i cani di questa razza è sempre agitata. Ma lei ha un segreto. C’è un modo che la fa calmare all’istante. Basta solo e semplicemente ricordarle che è venerdì e Nina ritrova assolutamente la pace dei sensi in braccio alla proprietaria.

Beatriz Peçanha è la proprietaria di Nina che ha pubblicato un video su TikTok in cui mostra una scena nella quale il cagnolino, che è in braccio a lei, ringhia in maniera decisamente agitata di fronte allo specchio. A un certo punto la donna dice una frase e lei si calma.

Beatriz Peçanha, infatti, vedendo che la sua Nina è nervosa le dice semplicemente una frase, poche parole, che la calmano immediatamente.

Cosa c’è che non va, Nina? Rilassati che oggi è venerdì.

Solo dopo aver saputo quale giorno della settimana è, il cucciolo diventa più calmo e sempre anche quasi sorridere di fronte allo specchio e alla fotocamera dello smartphone,

Nina è sempre molto agitata. Beatriz è l’unica che riesce a calmarla, perché sembra avere il trucco migliore per poterle far trovare la tranquillità perduta per chissà qualche motivo dal cucciolo.

Il video ovviamente è diventato in breve tempo virale, superando i migliaia di like e di commenti in brevissimo tempo.