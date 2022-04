In provincia di Firenze un cane ha ferito mortalmente un altro cane e la proprietaria dell’animale che ha aggredito il piccolo cagnolino ha fatto perdere le sue tracce. Il papà umano del Pinscher ucciso da un altro cane a San Piero a Sieve ha denunciato tutto sui social network, nella speranza di poter dare giustizia al suo amato cagnolino, ferito a morte da un lupo cecoslovacco.

Venerdì scorso nell’area cani di San Piero a Sieve, comune in provincia di Firenze, Vittorio Lelli stava passeggiando con il suo Pinscher ancora al guinzaglio. All’interno della zona c’era già un altro cane, un lupo cecoslovacco che invece non aveva più il guinzaglio.

Questo il racconto di Vittorio Lelli, che ha spiegato sui social come l’altro cane, nell’indifferenza totale della sua padrona, ha ferito a morte il suo Pinscher.

L’uomo ha portato subito il cane in una clinica veterinaria, ma quando è arrivato nello studio del medico era già morto.

Quello che mi ha ferito di più è stato che la ragazza non si è per niente scusata per quanto successo. Anzi mi aggredito verbalmente dicendo che l’avrei dovuta avvisare quando sono entrato. Non si è interessata della fine del mio cane, e ne ha approfittato per dileguarsi.