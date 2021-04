Questa è la storia di un povero Pit Bull che cerca i suoi cuccioli disperatamente. Fuori il freddo è intenso, ma come ogni mamma, di qualunque specie, lei non rinuncerà ai suoi piccoli e andrà avanti nella ricerca, sperando che qualcuno possa aiutarla a trovarli. Per fortuna questa è una bella storia a lieto fine.

Fonte Pixabay

Siamo negli Stati Uniti. Una mamma cane di razza pit bull non può salvare i suoi cuccioli. Ma farà tutto quello che è in suo potere per riuscirci. Il video realizzato da qualcuno che ha assistito alla scena è decisamente molto toccante e dimostra quanta tenacia hanno tutte le madri, bipedi o quadrupedi che siano.

Foothills Animal Shelter è un’organizzazione con sede in Colorado che si occupa di aiutare gli animali in difficoltà, dando loro amore, cure e speranza. Questo era un caso del quale dovevano assolutamente occuparsi, per dare una mano alla povera mamma.

Mentre i volontari facevano come di consuetudine dei sopralluoghi intorno a Lakewood hanno scoperto questo bellissimo esemplare di pit bull che vagava senza una meta in mezzo al freddo intenso. Si vedeva che era preoccupata per qualcosa.

Sul suo volto si leggeva tutta l’angoscia di una mamma che ha perso i suoi figli. I volontari hanno capito subito che stava allattando, ma non vedendo i suoi cuccioli si sono resi immediatamente conto del perché fosse così in ansia.

Pit bull cerca i suoi cuccioli: i volontari riuniscono la famiglia

I volontari si sono messi alla ricerca dei cagnolini. Dovevano agire in fretta perché rischiavano di morire congelati o di fame. Seguendo Betty, questo il nome che le hanno dato, lei li ha portati dai suoi cuccioli.

I quattro piccolini di tre settimane per fortuna stavano bene. Erano tutte femmine. Rose, Blanche, Sophia e Dorothy stanno bene e anche la mamma e tutti hanno presto trovato una casa per sempre.