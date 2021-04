Pit bull impazzisce quando la mamma umana finge di mangiargli la zampa

Il pit bull impazzisce e comincia a guardare male la sua proprietaria, quando questa per scherzare fa finta di mangiargli la zampa. Cosa sta passando per la testa della sua mamma umana? Perché si mette a mangiucchiare e mordicchiare (ovviamente per finta) la sua bellissima zampa? Proprio non riesce a capirlo.

Fonte Pixabay

Il video pubblicato su TikTok (@missadaramae) il 27 marzo è decisamente esilarante. Molti utenti non hanno resistito e sono scoppiati a ridere, come hanno detto nei messaggi, perché la reazione del cane è da premio Oscar.

Adara è un cane che ama fare le passeggiate, andare in spiaggia, frequentare il parco giochi per cani. E adora anche i baci e le coccole della sua miglior amica umana. Ma se c’è una cosa che non sopporta è che lei pensi che la sua zampa sia cibo commestibile da mangiare.

Nel video si vede il cane che spalanca gli occhi, letteralmente terrorizzato dal fatto che la donna possa mangiare la sua zampa. Trovandola tra l’altro molto deliziosa. Al primo morso è decisamente incredulo e sembra voler dire qualcosa affinché la donna smetta.

Man mano che va avanti lo scherzo, Adara è sempre più sbalordito. Non può assolutamente credere ai suoi occhi. Probabilmente mai avrebbe pensato in via sua di diventare cibo per i suoi proprietari umani. I suoi occhi sembrano spalancarsi sempre di più morso su morso.

Fonte TikTok missadaramae

Pit bull impazzisce: il video diventa virale su TikTok

Ovviamente in breve tempo il video è diventato virale su TikTok, ma anche fuori dal social network amatissimo dai giovanissimi.

Fonte TikTok missadaramae

Milioni di like, migliaia di commenti, tantissime condivisioni ovunque, per un cane dall’espressione che la dice lunga su quello che sta pensando in quel momento. Povera Adara: chissà quanto si sarà spaventata per quello che in realtà è uno scherzetto innocente.