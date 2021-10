Wink e Niffler sono migliori amici per la pelle. Il primo è un cane di razza Pitbull cieco e sordo. Mentre il secondo è un cane di razza Chihuahua. I due sono semplicemente inseparabili. Il piccolo cagnolino è il supporto emotivo del più grande: senza di lui si sentirebbe letteralmente perso. La loro amicizia è davvero grande e deve essere fonte di ispirazione per chiunque.

Fonte foto da Instagram di incredibulltrickdogs

Il 7 settembre scorso il tutor di Wink e Niffler ha deciso di pubblicare sui social un video semplicemente dolcissimo, che ha ottenuto tantissimi riscontri. Un successo prevedibile, vista la storia dei due protagonisti.

Nel filmato si vede il cane più grande, cieco da un occhio e sordo, che abbraccia il più piccolo, in un tenero gesto d’affetto che dimostra il loro legame. Il Pitbull ha dovuto sempre lottare per la sua vita e recentemente ha rischiato anche di morire.

Wink ha dovuto combattere per rimanere in vita, ma per fortuna al suo fianco aveva una famiglia amorevole. E poi c’era Niffler, che lo ha atteso e sostenuto dopo il delicato intervento. Aveva poche possibilità di farcela, ma è ancora qui.

La coppia di cani può contare su una casa calda e accogliente, su una famiglia che soddisfa tutti i loro bisogni e su un rapporto indissolubile, che ha commosso tutti quanti online, per un tenero abbraccio tra i due.

Fonte foto da Instagram di incredibulltrickdogs

Il Pitbull cieco e sordo vive sempre insieme al suo piccolo amico di razza Chihuahua

Ovviamente da quando il video è stato pubblicato online, il gesto d’amore ha ricevuto tanti consensi. A dimostrazione che la bontà vince sempre. Perché è bello vedere rapporti d’amicizia sinceri e puri.

Fonte foto da video TikTok di incredibulltrickdogs

Il video ha ottenuto più di 986.000 visualizzazioni, 286.000 reazioni e migliaia di commenti pieni di belle parole per la dolcissima coppia.