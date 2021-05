C’è ancora chi crede che siano una razza pericolosa, aggressiva, da evitare e soprattutto da non adottare. Con la conseguenza che povere creature innocenti vittime di stereotipi attendono ancora una casa per sempre nei rifugi di tuto il mondo. Speriamo che cambino idea leggendo la storia del pitbull che salva la vita al proprietario e diventa un eroe.

Fonte Pixabay

Astro è un cane dal cuor enorme. Ha vissuto i suoi primi giorni in strada, fino a quando una famiglia non ha deciso di accoglierlo nella sua casa, per potergli dare una seconda opportunità di vita.

Ramón Herrera, portavoce di El Paso Animal Services, ha raccontato la storia di questo cane, da diffondere per far capire alle persone che i cani di razza pit bull non sono aggressivi e non sono pericolosi. Come tutti hanno bisogno di amore e di una famiglia.

Quando la famiglia ha incontrato astro era un po’ riluttante per l’adozione finale proprio per le voci che si sentono in giro. Ma poi un evento della loro vita ha fatto immediatamente cambiare ida.

Bertha Martínez era a casa da sola con Astro. Ha iniziato a sentirsi male, ma non aveva le forze per chiedere aiuto. A un certo punto è crollata. Solo Astro poteva salvarlo. Ed è quello che è successo.

Pit bull salva la vita a uno dei suoi proprietari conquistandoli per sempre

Il cane è uscito di casa e ha iniziato ad abbaiare più forte che poteva, ma nessuno lo ascoltava. Così si è allontanato fino a quando non ha trovato una persona che lo ha seguito fino a casa.

L’uomo ha chiamato i soccorritori, che sono arrivati in poco tempo curando la donna. Ora per tutti il cane è un eroe. La famiglia era senza parole, perché nessuno lo aveva addestrato per comportarsi in quel modo in situazioni come quella. I vigili del fuoco e la polizia gli hanno regalato una medaglia e una torta per cani.