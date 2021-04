La storia che vi raccontiamo oggi ha l’intezione di far crollare ogni pregiudizio che si è creato attorno ai cani di razza pitbull. Quando il bellissimo e dolcissimo Astro ha capito che il suo padroncino stava male e necessitava di aiuto, è corso a chiamare il vicino. Quel suo intervento, ha letteralmente salvato la vita del suo fratellino umano.

Per via di qualche isolatissimo episodio che ha visto dei cani di razza pitbull aggredire umani, nel mondo si è creato un pregiudizio disgustoso su questi dolcissimi cani. Tutto questo non ha fatto altro che fomentare odio verso questi animali. Animali che invece possiedono uno spirito di protezione verso le persone che amano fuori dal comune.

Questo pregiudizio era presente anche nella mente della signora Martinez. Ma per far felice il suo bambino aveva accettato di far entrare in famiglia il piccolo Astro quando era soltanto un cucciolo.

Ho sempre avuto paura dei pitbull, e quando l’abbiamo portato a casa, non ero sicuro che lo avrei tenuto per molto tempo. Avevo paura che crescendo potesse diventare aggressivo come si sente spesso in tv e io dovevo tenere al sicuro mio figlio.

L’atto eroico di Astro

L’opinione della signora Martinez si è sgretolata in un istante, quando il cagnolino affettuoso ha salvato letteralmente la vita di suo figlio.

Il ragazzo era in casa da solo con Astro, quando ha accusato un malore. Con molto sangue freddo, il cagnolino è corso in giardino e ha iniziato ad urlare nel tentativo disperato di chiedere aiuto.

Di lui si è accorto uno dei vicini della famiglia Martinez, che ha subito chiamato il 911 e richiesto l’intervento dei soccorritori.

L’ambulanza è arrivata subito sul posto e ha portato il ragazzo in ospedale, dove è stato curato e rimesso in sesto.

Astro in quel momento è diventato l’eroe del quartiere e della città. La sua padroncina ha dichiarato che sarà sempre grata a lui per aver salvato la vita di suo figlio e che non si sarebbe separata da lui per nessuna ragione al mondo.

Anche la città, ha deciso di omaggiare l’eroe a quattro zampe con una medaglia e con una gustosissima torta tutta per lui.