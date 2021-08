Pitbull muoiono da eroi per salvare un bimbo di 10 anni

Questa è la tristissima storia di due pitbull che muoiono da eroi per salvare un bimbo di 10 anni dalle fiamme di un incendio. Chi pensa che esistano ancora razze di cani pericolose e con le quali non vorrebbe avere niente a che vedere (i pitbull purtroppo sono tra queste) dovrebbe ricredersi. Perché sono anime piene di amore, pronte a dare la vita se necessario.

Questi due cani sono diventati per tutti degli eroi dopo aver sacrificato le loro vite per salvare quella del loro miglior amico umano. Se non fosse stato per loro il bambino di 10 anni con cui condividevano vita e casa sarebbe morto in un incendio divampato a Dinwiddie County, Virginia (Stati Uniti).

I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto una chiamata per un incendio in una residenza, si sono trovati di fronte una roulotte in fiamme. Dentro, purtroppo, era rimasto intrappolato un bambino. Sicuramente sarebbe morto da come le fiamme divampavano nel mezzo.

Dennis Hale, il capo dei vigili del fuoco, ha detto di aver visto fiamme provenire dalla parte anteriore del rimorchio. Non sapevano dove fosse il bambino e avevano paura che fosse troppo tardi.

In realtà il bambino era riuscito a mettersi in salvo dopo che i suoi due cuccioli di pitbull lo avevano avvertiti del pericolo.

Era addormentato e i suoi due cani sono entrati nella sua stanza, hanno iniziato ad abbaiare, saltando sul suo petto e questo lo ha svegliato. Quei due cani sono eroi.

Pitbull muoiono da eroi, mettendo in salvo il loro miglior amico umano

È rimasto calmo e ha percepito perfettamente che il fuoco doveva essere tra lui e la porta d’ingresso. Sapeva che doveva scappare dall’altra parte e uscì dalla finestra. Ha fatto esattamente quello che avrebbe dovuto fare.

Il ragazzo, da solo in casa, è corso a chiamare il vicino. Ma per i suoi cani non c’è stato nulla da fare. Sono rimasti intrappolati all’interno della roulotte in fiamme.