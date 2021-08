Il povero cane di razza Pitbull è triste, si è perso e non riesce più a trovare la strada per fare ritorno a casa. Per fortuna durante il suo vagare in strada ha trovato le persone giuste a cui chiedere aiuto. Il cane non ci ha pensato su due volte: e salito a bordo dell’auto della polizia e dopo un po’ di coccole si è fatto riportare a casa.

Gli agenti Soto e Rose stavano lavorando per mantenere la calma in un quartiere vicino all’ufficio dello sceriffo della contea di Lee in Florida, negli Stati Uniti. Quando sono tornati alla loro auto hanno trovato a bordo un intruso: era un cane pitbull che si era smarrito e che chiedeva il loro aiuto.

Hank è un bellissimo cane di razza pitbull. Chissà che paura quando ha capito di non essere più in grado di tornare a casa da solo. Avrà pensato che non avrebbe rivisto mai più i suoi migliori amici umani. Ma poi ha incontrato la polizia e tutto è cambiato.

I poliziotti stavano tornando al veicolo quando si sono imbattuti in un cagnolino spaventato, che si reggeva con le due zampe anteriori sulla portiera. Nonostante le sue dimensioni, non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi: era buono e docile. Cercava solo aiuto.

Quando si sono resi conto che il cucciolo aveva, hanno capito che aveva bisogno di essere riaccompagnato a casa. Non sapevano come si fosse perso, ma lui sapeva come tornare a casa dopo aver visto l’auto della polizia.

Pitbull triste si è perso, ma gli agenti lo riportano a casa

Per fortuna il collare di Hank aveva una piccola targhetta identificativa con il suo indirizzo. La polizia ha preso l’auto e ha permesso al cucciolo di ricongiungersi con i suoi famigliari.

Una bellissima storia da condividere, per ricordare quanto è importante che i cani abbiano dei collari con le informazioni utili in caso di smarrimento.