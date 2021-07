Una vicenda terrificante è avvenuta pochi giorni fa ad una famiglia che vive in California. Il cane Jasper è stato attaccato da un pitone proprio mentre era nel giardino della sua abitazione. Per fortuna il tutto si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento della sua amica umana.

CREDIT: YOUTUBE

La donna è riuscita a catturare la scena in un video tramite le telecamere di sorveglianza e quelle immagini sono diventate presto virali sul web. Tante persone ne sono rimaste sconvolte.

Era un giorno come un altro per Michelle Van Schouwen. Era in casa ed era impegnata nelle solite faccende domestiche. Ad un certo punto ha deciso di fare uscire il suo cane in giardino per i suoi bisogni.

Ovviamente la zona è tutta recintata. Proprio per questo la donna lo ha sempre lasciato da solo, ma in quell’occasione è accaduto qualcosa di davvero drammatico, che ha cambiato la sua vita per sempre.

CREDIT: YOUTUBE

Quando la signora è andata a controllare il piccolo Jasper, ha scoperto che era stato attaccato da un pitone. Era spaventata e non sapendo cosa fare, ha iniziato a lanciare contro l’animale tutti gli oggetti che riusciva a trovare.

Tuttavia, i tentativi di Michelle non stavano portando ai risultati sperati. Per questo alla fine è stata costretta ad uscire e a prendere in mano la situazione. Il suo amato amico a quattro zampe era in pericolo ed aveva bisogno del suo aiuto.

La clip virale del piccolo Jasper attaccato da un pitone

CREDIT: YOUTUBE

Per fortuna grazie al disperato intervento della donna, il pitone si è distratto ed è fuggito via. Nessuno ancora oggi riesce a capire come sia potuta accadere una cosa simile.

Ovviamente il piccolo Jasper da quella triste esperienza ha riportato una ferita all’orecchio, ma che è guarita nel giro di poco tempo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Michelle è riuscita a recuperare i filmati di quanto accaduto dalle telecamere di sorveglianza ed ha pubblicato il tutto sul web. La clip è diventata virale e visto ciò che è accaduto, ha ricevuto diversi inviti anche in alcune trasmissioni televisive per parlare della sua esperienza.