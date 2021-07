Oggi abbiamo deciso di raccontarvi una storia bellissima. Il protagonista è un cane molto dolce chiamato Winston, che è stato trovato in condizioni disperate. Una donna si è offerta di tenerlo nella sua abitazione per i suoi ultimi giorni di vita, ma alla fine è riuscito a vivere altri 2 anni.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda che tutti dovrebbero conoscere e che ci dimostra ancora una volta, che l’amore riesce a fare dei miracoli.

Il tutto è iniziato quando un gruppo di volontari hanno ricevuto una segnalazione su questo cucciolo di 10 anni. Era legato fuori la sua abitazione ed era in condizioni disperate.

Non riusciva più a camminare, aveva i denti rovinati ed in più era magro e disidratato. I ragazzi nel sentire quel racconto drammatico, sono subito intervenuti. Il loro scopo era solo quello di mettere fine alle sue sofferenze.

CREDIT: PIXABAY

Con l’aiuto delle forze dell’ordine, sono riusciti a liberare il cane e a portarlo nel loro rifugio. Tuttavia il medico, dopo un’accurata visita, ha scoperto che a causa della negligenza e dei maltrattamenti subiti, aveva riportato dei problemi neurologici.

Tutti erano convinti che non sarebbe riuscito a sopravvivere ancora per molto. Infatti una delle volontarie si è offerta di portarlo nella sua abitazione. Non voleva farlo morire in quel posto triste.

Il miracolo di Winston

La signora, insieme al marito, ha fatto di tutto per aiutarlo. Lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie e gli hanno donato anche tutto l’amore che non aveva mai ricevuto nella sua vita.

Winston grazie a tutte queste piccole attenzioni, è riuscito a sopravvivere per altri 2 anni. Ha vissuto il periodo migliore di tutta la sua vita.

CREDIT: FACEBOOK

I suoi amici umani gli hanno mostrato tutto l’amore e l’affetto che potesse desiderare. In più, insieme a lui hanno fatto anche tante avventure, che nessuno potrà mai dimenticare. Nonostante abbia perso la vita, tutti sono felici perché ha vissuto dei momenti davvero speciali.