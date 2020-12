Il ragazzo che si prende cura dei cani ha ricevuto il giusto riconoscimento degli agenti di polizia che lo hanno omaggiato per il suo servizio alla comunità. Questo giovane ha dimostrato a tutti quanti che basta poco per rendere migliore la vita di chi si trova in difficoltà. Compresi i cuccioli costretti a vivere in strada.

Fonte Pixabay

Luiz Otávio ha ricevuto una medaglia e una divisa del dipartimento penitenziario dello stato del Paranà (Depen, a Cascavel, comune del Brasile che dista 491 km dalla capitale della regione Curitiba.

Il team del dipartimento carcerario ha deciso di onorare Luiz quando gli agenti hanno sentito parlare di lui e della sua attività. Merito della ONG Latidos do Bem, di Cascavel.

Per la ONG è essenziale insegnare ai bambini l’importanza di amare e prendersi cura degli animali sin dalla tenera età.

Se educhiamo ad avere questo amore nei nostri cuori con i nostri vicini, indipendentemente dal fatto che siano un cane, un gatto o un essere umano, cresceranno come brave persone. Questo è quello che dobbiamo iniziare a fare, nelle scuole, nell’istruzione , la consapevolezza che uccidere animali o qualsiasi specie sia un crimine.

Fonte YouTube Notícias de Cascavel

La storia del ragazzo che si prende cura dei cani in difficoltà

Luiz Otávio si è fatto presto notare dalla sua comunità. Le autorità lo conoscono bene per le sue attività solidali, volte ad aiutare i cani randagi in difficoltà. Tanto da essere stato nominato come guardiano degli animali.

Neide dos Santos, la mamma del ragazzino ha raccontato:

È meraviglioso. Si prende cura, aiuta. Abbiamo 14 animali a casa. Ci prendiamo cura dei cani della comunità per strada. Usiamo una casa temporanea per le ONG o per qualcuno in difficoltà.

Fonte YouTube Notícias de Cascavel

Una storia che può ispirare ognuno di noi a fare tutto quello che è in nostro potere per salvare i randagi!