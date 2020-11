Salvare un cucciolo dall’incendio della sua abitazione non è di certo facile. Lo sanno bene gli agenti di polizia intervenuti in questo eroico salvataggio. Eppure i poliziotti alla fine sono riusciti a compiere il miracolo e a mettere in salvo il povero cane, molto spaventato da tutta quella situazione di pericolo.

Fonte Twitter SSC_CDMX

Siamo in Messico, dove la polizia è dovuta intervenire per salvare un povero cane in difficoltà. Il video, condiviso sui social, ha fatto il giro del mondo.

Sabato 24 ottobre gli inquilini di un condominio hanno chiamato polizia e vigili del fuoco per un incendio all’interno di un appartamento, provocato da un corto circuito. Dentro, tutto soletto, un povero cucciolo di Siberian Husky.

Fonte Twitter SSC_CDMX

Grazie all’aiuto dei vicini, i poliziotti hanno avuto accesso all’abitazione, così da salvare il povero cane che era rimasto intrappolato tra le fiamme in una delle stanze della sua casa.

I poliziotti sapevano che avevano poco tempo per agire. E non potevano sbagliare. Un agente ha preso in braccio il cane e lo ha portato fuori dalla finestra. E di fatto lo ha lanciato tra le braccia dei suoi compagni, che lo attendevano nel parcheggio.

Fonte Twitter SSC_CDMX

I poliziotti eroicamente riescono a salvare il cucciolo dall’incendio

Il video dell’eroico e pericoloso salvataggio è stato registrato e condiviso sui social dal Segretariato per la sicurezza dei cittadini della capitale (SSC).

Il poliziotto che salva il cane del fuoco e che lancia il cane dalla finestra è l’agente Alfonso Sánchez. Così è salito ed è entrato nell’appartamento che era in fiamme. Il suo compagno José Espinoza lo ha catturato. È così che l’hanno salvato.

Tras un incendio, policías de la #SSC rescataron a un perrito que se encontraba al interior de una vivienda, en @BJAlcaldia. https://t.co/JgSOc362k1 pic.twitter.com/zoiorQHKQ1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 25, 2020 Fonte Twitter SSC_CDMX

Grazie ai poliziotti, ma anche al cane che non ha opposto resistenza, in pochissimo tempo lo sfortunato animale è stato portato in salvo.

Fonte Pixabay

I soccorritori hanno subito portato dal veterinario. E per fortuna sta bene. Mentre in rete tutti applaudono al coraggio dei poliziotti.