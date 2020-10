Il veterinario si occupa dei cani in un modo che lascia tutti senza parole

Vi siete mai chiesti come il veterinario si occupa dei cani mentre sono ricoverati in clinica? C’è una dottoressa specializzata proprio in veterinaria che è stata immortalata dalle immagini di una telecamera nascosta mentre si occupa dei suoi pazienti pelosi. E il video è diventato presto virale.

Yasmim Farhat è una dottoressa che lavora in una clinica veterinaria in Brasile. I suoi “clienti” sono rimasti scioccati quando hanno visto come si comporta con i loro pelosi.

La dottoressa Yasmim Farhat, nelle immagini delle telecamere di sorveglianza che sono state mostrate ai proprietari dei cani ospiti, si intrattiene in un modo davvero molto particolare con i cuccioli malati durante il suo turno.

Quei poveri cuccioli si trovavano in clinica per riprendersi, lontani dai loro proprietari. Potete immaginare la tristezza che provavano nel loro cuore? La dottoressa cerca di dar loro conforto, ignara del fatto di essere ripresa.

La dottoressa Yasmim Farhat è anche una comica: nel video virale, che la clinica ha diffuso in giro per il mondo, si vede la donna intenta a leggere una storia ai cuccioli. Immaginate il perché è diventato così virale il suo gesto?

La dottoressa a un certo punto entra anche nella gabbia di un cucciolo con un libro in mano. E inizia a leggergli una storia da alta voce, come se fossero dei bambini. E infatti come dei bambini sentendo le parole della donna e ricevendo le sue coccole si addormentato. Che cosa dolcissima!

Fonte Pixabay

Veterinario si occupa dei cani con dolcezza: Yasmim Farhat è molto attiva anche su Tik Tok

Avete mai visto una cosa più bella? Aspettate di vedere altre situazioni in cui la dottoressa è alle prese nei suoi video caricati su Tik Tok.

Nella sfortuna di essere malati, questi cuccioli sono davvero molto fortunati ad avere lei come dottoressa, non è vero?