Ogni salvataggio che finisce a lieto fine è una storia da condividere per sperare in un’umanità migliore. Il poliziotto salva la vita a un cucciolo che si è perso nella rete fognaria della città a causa di una terribile alluvione che aveva colpito questa zona. Per fortuna l’agente è intervenuto appena in tempo per poterlo trarre in salvo.

Fonte foto da video YouTube di tobey Todd

Un ufficiale di polizia civile di Bogotà, in Colombia, ha fatto la differenza nella vita di un povero cucciolo che si era smarrito in un’enorme galleria fognaria che si trova alla periferia della città sud americana. Faceva freddissimo e il cane era letteralmente terrorizzato.

Probabilmente il cane è stato abbandonato dalla sua famiglia che ha deciso di lasciarlo indietro, magari proprio nei giorni dell’alluvione. Chissà poi come era finito in quel guaio dal quale non era più riuscito a venire fuori. Ma per fortuna la polizia è intervenuta appena in tempo.

Grazie a una telefonata anonima, l’agente di polizia Harold Sneyder Baños vicino alla rete fognaria e ha portato in salvo il povero cucciolo in difficoltà.

L’informatore mi ha parlato dell’abbandono e ha chiesto aiuto urgente.

Queste le parole dell’agente, che ha anche sottolineato che, con tutta probabilità, se non avesse salvato il cane quel pomeriggio, probabilmente sarebbe morto annegato.

Il poliziotto si è bagnato molto, ha faticato molto, ma non ha abbandonato il povero cucciolo. E ha fatto di tutto per portarlo fuori, riuscendo nella sua impresa eroica.

