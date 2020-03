Poliziotto salva la vita del cagnolino investito Poliziotto salva la vita del cagnolino investito e trova anche la famiglia perfetta per lui..

Era un giorno come un altro per l’agente della polizia, Joe Puglia, che stava andando a lavoro. Era nella sua auto e stava percorrendo un’autostrada molto trafficata. Poco dopo, però, si è trovato davanti una scena straziante. Una macchina davanti a lui, ha investito un cagnolino, che si è trovato in quel luogo per sbaglio.

“E’ rimasto sdraiato a terra e non riusciva più ad alzarsi. Credevo che fosse morto ed io non potevo lasciarlo. E’ stato terribile!”

Per questo motivo, l’agente ha fermato la sua macchina in mezzo la strada, ha preso una coperta ed è andato a prendere il dolce cagnolino.

Lo ha preso in braccio e lo ha portato d’urgenza alla prima clinica veterinaria della città. L’uomo sapeva molto bene, che se lo avesse lasciato anche lui, la vicenda non avrebbe avuto un lieto fine.

Il medico ha sottoposto il cucciolo ad un’accurata visita e per fortuna, aveva riportato solo qualche ferita e contusione, che sarebbe passata molto facilmente.

L’agente per questo motivo, era molto felice, poiché sapeva che grazie a lui, il dolce cagnolino avrebbe potuto trovare il lieto fine che merita ogni cane. Alla fine, l’assistente del veterinario, Shannon Coughlin, ha passato molto tempo con il piccolo e si è follemente innamorata di lui.

Infatti, dopo diverse settimane di ricovero, ha deciso di adottarlo e di chiamarlo Rosco. I due hanno instaurato un legame speciale e vederli insieme, è meraviglioso. Ecco il video del suo salvataggio di seguito:

Tutto questo non sarebbe mai stato possibile se l’agente non si fosse fermato in mezzo la strada e lo avesse portato in salvo. Nel mondo per fortuna non esiste solo la crudeltà, ma grazie al cielo ci sono anche persone disposte ad aiutare chi è in grave difficoltà.

Una storia che ci è entrata nel cuore, grazie a tutti voi per ciò che avete fatto per questo dolce cagnolino..

