Poliziotto vede un cucciolo che stava per annegare: un passante riprende la scena con il cellulare

I cani spesso si mettono in difficoltà e se non fosse per persone di buon cuore potrebbero finire in pasticci davvero grandi, che potrebbero causare la loro morte. Ma per fortuna questi angeli esistono. Il poliziotto salva il cucciolo che stava per annegare proprio di fianco a lui, buttandosi nelle acque a costo della sua vita.

Fonte Twitter SSPyTM_Culiacan

Fernando Nevarez Barraza è un poliziotto messicano che appartiene al corpo preventivo di Culiacàn, città del Messico nordoccidentale, la più grande città nello Stato di Sinaloa. Mentre si trovava vicino a un canale di acqua ha notato un cucciolo che era finito in acqua.

Senza pensarci due volte si è lanciato nelle fredde acque del canale per poterlo salvare da un annegamento sicuro, che avrebbe potuto portarlo a morte certa. Ma grazie al suo angelo custode in divisa dal grande cuore, la creatura a quattro zampe è riuscita a uscirne sana e salva.

Fernando Nevarez Barraza è riuscito a portare fuori dal pericolo il cane. Ed è diventato l’eroe della settimana grazie alla sua grandiosa impresa. Lui è un poliziotto, serve e protegge i più bisognosi. Ma non importa chi siano: bipedi o quadrupedi poco importa.

Se necessario, lo rifarei, per lui o per chi ne ha bisogno.

Queste le parole del poliziotto messicano, che è il protagonista di un video che è stato condiviso sui social network e rilanciato praticamente in tutto il mondo.

Fonte Twitter SSPyTM_Culiacan

Il video del poliziotto che salva un cucciolo fa il giro del mondo

Nella sequenza si vede il poliziotto mentre corre a lato del canale, seguendo il cane trascinato via dall’acqua. Si allontanava pericolosamente dalla riva e così, visto che non riusciva a tenerlo con la mano, l’uomo si è gettato in acqua.

Fonte Twitter SSPyTM_Culiacan

L’uomo ha compiuto un vero e proprio atto eroico, dimostrandosi un angelo custode per lui.