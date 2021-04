La storia di oggi ci insegna ancora una volta quanto i pregiudizi possano rovinare il meraviglioso mondo in cui viviamo. La protagonista di questo racconto è una bellissima femmina di pitbull di nome Karma. Maltrattata e abbandonata, la cagnolina si era ritrovata da sola a vivere per la strada, senza nessuno che si occupasse di lei.

Credit: Hope for Paws – YouTube

Per via di qualche episodio isolato capitato nel mondo e nei quali si dovrebbe comunque andare più a fondo, questa cagnolina stava rischiando di fare una fine tremenda.

A causa di qualche aggressione capitata nel mondo, nelle quali dei cani di razza pitbull si sono scagliati verso le persone, ormai si è diffuso il pensiero che tutti i cagnolini di questa razza sono pericolosi e aggressivi.

Proprio per questo pensiero comune, quando i passanti vedevano la povera Karma sul ciglio della strada, invece che aiutarla giravano più a largo possibile.

Fortunatamente, uno solo di loro ha deciso di non rimanere indifferente e ha chiamato la Hope for Paws, un’associazione che si occupa del salvataggio dei cani senzatetto.

Il tenero salvataggio di Karma

I meravigliosi volontari dell’associazione, senza pensarci un minuto, hanno mandato un membro del loro staff a verificare la situazione di quella cagnolina.

L’uomo ha guidato per oltre 45 minuti e quando è arrivato, alcuni passanti gli hanno consigliato di non avvicinarsi.

Quelle parole non hanno toccato minimamente il volontario. Vedere quella cucciola che stava letteralmente morendo di fame sul ciglio della strada e tutte le persone che la ripudiavano come se fosse una bestia feroce, ha spinto l’uomo ad impegnarsi il doppio solo per lei.

Karma era così debole che a malapena riusciva ad alzare la testa. Avvicinarla è stato semplicissimo, ciò che era molto più complicato, era conquistare la sua fiducia.

I suoi occhi tristi raccontavano di un passato in cui le persone le avevano fatto del male.

Grazie a dei gustosi snack, il volontario è riuscito ad aprire uno spiraglio nel suo cuore e a farla alzare da quel posto orribile.

In pochi minuti, il destino di quella meravigliosa amica a quattro zampe ha ritrovato la luce, così come la sua speranza. Nel viaggio di ritorno verso il rifugio, Karma ha inondato il suo salvatore con mille baci e coccole. Vederla finalmente salva, ci scalda profondamente il cuore.