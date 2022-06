Tragedia nella cittadina lombarda, per delle polpette avvelenate nell’area cani di Rho, della città metropolitana di Milano. Purtroppo una povera cagnolina di soli 14 mesi ha perso la vita dopo averne mangiato una. Il cane ha prima avuto delle terribili convulsioni. E poi è morta. Il Comune ha affisso dei cartelli per avvisare i proprietari di pets.

La povera cagnolina di 14 mesi è morta tra le convulsioni. Si ipotizza che possa aver mangiato del cibo pieno di veleno abbandonato all’interno del parco dedicato proprio ai pets che si trova in via Nino Bixio, a Rho. La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì 24 giugno.

I proprietari di cani che frequentano quella zona riservata ai loro amici a quattro zampe sono preoccupati da quando hanno appreso la tragica notizia. Una delle cagnoline che spesso frequentava quei luoghi, uno spazio verde recintato, è morta tra le convulsioni mentre giocava e correva con i suoi amici pelosi.

Se in un primo momento si è pensato a una possibile morte improvvisa per un malore, viste le alte temperature, o per una malattia di cui nessuno era a conoscenza, ecco che in seguito il dubbio emerso è stato un altro. Polpette avvelenate per uccidere i cani che frequentano quella zona?

I veterinari che hanno tentato di salvare la povera cagnolina morta tra le convulsione hanno il sospetto che si possa trattare di cibo avvelenato, in particolare di polpette lasciate nel parco. I cani, attratti dal cibo, firmano la loro condanna a morte a causa di persone prive di coscienza e umanità.

Fonte foto da Pixabay

Polpette avvelenate nell’area cani di Rho, il Comune mette in allarme i proprietari

L’amministrazione comunale ha deciso di chiudere il parco, utilizzando anche dei lucchetti. La Polizia ha anche affisso un cartello, mentre gli agenti stanno cercando di capire chi possa aver compiuto un gesto così crudele e disumano.