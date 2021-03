Questa è la bellissima storia di un postino che nutre i cani randagi mentre fa il suo lavoro, consegnando buste, lettere e pacchi in giro per la città. Quale modo migliore per unire l’utile al dilettevole (o forse dovremmo dire l’utile all’utile visto che si tratta di due servizi essenziali)? Siete pronti a scoprire la storia di questa bellissima persona?

Fonte Pixabay

Questo racconto ci arriva da Campo Mourão, un comune del Brasile nello Stato del Paraná, parte della mesoregione del Centro Ocidental Paranaense e della microregione di Campo Mourão.

Qui c’è una postina che si chiama Vanerli Dissenha che è l’orgoglio di tutti i suoi concittadini. Perché non solo fa il suo lavoro in modo impeccabile, ma anche perché tutti i cani della città la amano. Perché lei si prende cura di ognuno di loro durante il suo turno di lavoro.

Vanerli Dissenha cammina tutto il giorno per le strade della città, per consegnare la posta. Durante il suo cammino ne approfitta per dare da mangiare a cani e gatti che vivono in strada senza una famiglia che si prenda cura di loro. E non sono pochi, purtroppo.

La postina ogni giorno porta con se il sacco della posta e il sacco di cibo per cani e per gatti, da distribuire agli animali in difficoltà. Lo fa sia durante l’orario di lavoro, senza togliere niente alla sua mansione, sia nel tempo libero.

Ovunque vada, lo faccio sempre. Essendo nel mio lavoro, o nella mia vita personale, faccio sempre questo tipo di servizio. Lo faccio con il cuore.

Tutti amano il postino che nutre i cani randagi

Un giorno l’hanno anche filmata e le hanno scattato delle foto e la sua storia è diventata virale, perché il suo gesto è semplicemente meraviglioso. Poteva ignorare quelle creature lungo il suo cammino, ma lei ha preferito aiutarle.