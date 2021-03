Andrei è un bambino rumeno di soli 12 anni, che è diventato molto famoso sui social, insieme al suo cane Pufi. La madre ha pubblicato una loro clip che è diventata virale. Vederli insieme a giocare e a divertirsi, ha stupito migliaia di persone, di conseguenza le loro immagini hanno fatto velocemente il giro del web.

CREDIT: FACEBOOK

La madre ha raccontato ad alcuni media locali che ha adottato il cucciolo molti anni fa. Lo ha trovato a vivere da randagio vicino la casa ed era molto triste.

Per questo motivo insieme al suo bimbo, lo hanno portato nella sua abitazione ed hanno fatto il possibile per farlo tornare a stare bene. Gli sono rimasti vicino e con l’aiuto di un medico lo hanno sottoposto a tutte le cure necessarie.

Andrei e il piccolo Pufi, con il passare delle settimane, hanno instaurato un rapporto speciale. Amavano correre, giocare e divertirsi. Proprio per questo la madre, ha deciso di adottarlo per sempre. Tutta la famiglia non riusciva più ad immaginare la propria vita senza di lui.

CREDIT: FACEBOOK

Poche settimane fa, la mamma ha pubblicato la loro divertente clip, ma non credeva che sarebbe diventata virale. Andrei, quando ha visto la neve, ha preso tutti i suoi giochi ed è andato a giocare in strada, con il suo cane.

Ad un certo punto, per far fare un giro al piccolo Pufi, ha deciso di legare il suo slittino dietro la sua bici e di portarlo per tutto il quartiere. Tutti nel vederli, sono rimasti a bocca aperta. Anche il cane era felice di quella passeggiata.

Il regalo ricevuto da Andrei dopo la clip con Pufi

CREDIT: FACEBOOK

La loro mamma è rimasta stupita nel vederle quella scena ed è per questo che ha voluto filmare tutto.

L’ha pubblicata sul web e nel giro di poche ore è diventata virale. Ha ricevuto molti commenti positivi, per la dolcezza del suo bimbo nei confronti del suo cucciolo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Le autorità dei trasporti in Romania nel vedere quelle divertenti immagini, hanno deciso di fare un regalo speciale ai due amici. Hanno voluto acquistare una bici nuova e più grande per il bambino.