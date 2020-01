Precious la cagnolina trovata a vagare sulle strade in gravi condizioni Precious la cagnolina trovata a vagare sulle strade in gravi condizioni, ha avuto il lieto fine che tutti sognavano..

Precius è una dolce pit bull, che è stata trovata mentre vagava sulle strade di Los Angeles. La gente del posto, quando ha notato le sue condizioni si è allarmata e per questo, hanno subito contattato i volontari di Love That Dog Hollywood, per cercare di aiutarla.

I ragazzi, quando hanno sentito quelle parole, sono andati subito sul luogo dove era stata vista per l’ultima volta e si sono messi a lavoro per cerarla.

Nonostante ciò che aveva subito, la piccola Precius è sempre stata molto gentile e dolce con gli esseri umani ed infatti, quando ha visto che i volontari volevano prenderla, li ha lasciati fare.

Forse aveva capito che erano andati lì solo per aiutarla. Quando è stata portata dal medico, dopo un’accurata visita, è venuta fuori una verità molto triste, che ha sconvolto tutti.

Precius era stata usata come esca, durante i combattimenti tra cani. Aveva molte ferite sul suo corpicino ed in più, aveva le orecchie tagliate, era malnutrita e disidratata.

Le sue condizioni erano molto gravi, ma nonostante questo il medico ed i volontari non hanno mai voluto mollare. Ci sono voluti due lunghi anni, affinché la cucciola potesse tornare ad essere sana ed in salute. Alla fine, però, grazie al lavoro di squadra sono riusciti nel loro obiettivo.

Poco dopo, sono stati fatti gli annunci per la sua adozione ed una dolce famiglia, si è subito fatta avanti per adottarla. Desideravano solo donarle una seconda possibilità di vita, completamente diversa da quella che aveva avuto in passato. Ecco il video della sua storia di seguito:

Precius, ora, vive nella sua nuova casa, con i suoi amici umani, che ogni giorno fanno di tutto per farla stare bene e per farla sentire amata e protetta.

Una storia incredibile. I combattimenti tra cani sono illegali, purtroppo però, esiste ancora una rete molto attiva, che si occupa solo di questo.

