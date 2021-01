La triste storia di Pria, la gattina abbandonata per la sua età avanzata e per i suoi problemi di salute

La triste storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, ha spezzato i cuori di migliaia di persone. Purtroppo una famiglia ha deciso di abbandonare una gattina chiamata Pria, a causa della sua età avanzata e dei suoi problemi di salute. L’hanno portata in un rifugio, in cui si ricorre alla politica dell’eutanasia, in caso di sovraffollamento.

I volontari di Paws4Ever, appena sono venuti a conoscenza della situazione di questa micia, hanno deciso di intervenire, per riuscire a salvarle la vita.

Purtroppo la condizione di Pria, era davvero drammatica. Nessuno sapeva se ce l’avrebbe fatta a superare tutte le sue difficoltà. Aveva il cuore a pezzi, dopo la separazione con la sua famiglia umana.

Lei era molto legata a loro, poiché aveva vissuto con quelle persone per diversi anni. Inoltre, in quel posto nuovo ed affollato, non riusciva proprio ad adattarsi.

I ragazzi per salvarla, hanno deciso di firmare i moduli per il suo affidamento e l’hanno portata in fretta nel loro rifugio.

Il medico dopo la visita, ha scoperto che soffriva di un’insufficienza renale. Di conseguenza aveva bisogno di molti trattamenti e di cure.

Il lieto fine della piccola Pria

Una donna della zona, quando ha visto la sua foto sul web, si è follemente innamorata di lei. Tuttavia aveva perso da poco la sua gattina e non si sentiva ancora pronta ad adottare un nuovo amico a quattro zampe.

Con il passare dei giorni, gli scatti di Pria sono apparsi sui social sempre più spesso ed è proprio a quel punto che la signora ha deciso di chiamare i ragazzi. Al cuore non si comanda!

Esattamente il 24 agosto dello scorso anno, la gatta è andata a vivere nella sua nuova casa, con la sua nuova famiglia umana. La comunità per cercare di aiutare la signora, ha deciso di fare una raccolta fondi, Lo scoro era quello di riuscire a recuperare il denaro necessario, per aiutarla in tutte le spese mediche.