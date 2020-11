Coppia salva il gatto che ha rischiato davvero grosso. Il povero micio si trovava nel posto sbagliato e nel momento sbagliato e ha rischiato di morire schiacciato all’interno di un tritarifiuti. Per fortuna questi due ragazzi sono intervenuti appena in tempo per tirarlo fuori dai guai.

Il micio stava dormendo nel bidone della spazzatura ed è stato salvato pochi minuti prima di essere gettato in un compattatore dei rifiuti. Sarebbe morto di sicuro.

Per fortuna Raymond Deidesheimer e la sua fidanzata sono intervenuti appena in tempo. Il gatto ora è al sicuro ed è stato adottato. Vive nel Bronx, a New York, ma ha rischiato grosso.

Raymond stava camminando per strada mercoledì mattina, quando ha sentito uno strano rumore provenire da un mucchio di immondizia. Mentre si avvicinava ha notato un gatto assonnato che cercava di dormire, ignaro di quello che stava per accadere.

Il ragazzo, invece, si è subito accorto del pericolo che il povero micio stava correndo. E così è corso ai ripari tirando via quell’animale randagio da quel luogo che era diventato pericoloso.

Pochi istanti dopo averlo salvato e portato a casa, il camion della spazzatura ha raccolto tutti i rifiuti, compattandoli all’interno del tritarifiuti. Ma il gattino ormai era salvo.

A casa, Raymond ha contattato l’ONG Little Wanderers NYC, un gruppo di salvataggio di gatti del Bronx. I soccorritori lo hanno definito un vero e proprio eroe. E in suo onore hanno chiamato il gatto Raymond.

Fonte Pixabay

Coppia salva il gatto di nome Raymond

I soccorritori hanno trovato una casa adottiva per il loro gatto in poco tempo. Salvato e trovato casa nel giro di pochissimi giorni, Raymond è fortunato.

Fonte YouTube Whoeven am I Bruh

Nessuno conosce il passato del felino. Ma tutti sanno che il futuro sarà splendido per lui. Grazie a chi lo ha salvato e alla sua nuova famiglia.