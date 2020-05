Prima di morire cerca una famiglia per il suo cane Malato terminale cerca nuova famiglia per il suo cane, che sa già di dover presto lasciare

Essere consapevoli di dover presto morire e lasciare il proprio miglior amico. Ed essere consapevoli di non aver molto tempo per trovare qualcuno che si prenda cura di lui. Un malato terminale è in cerca di una famiglia per il cane, quando lui non ci sarà più.

Questa triste storia ci arriva da Città del Messico, dove vive un uomo che da anni lotta contro un cancro che ormai sembra aver scritto la sua sentenza definitiva: i medici hanno detto all’uomo che non gli resta molto tempo da vivere.

Questi ultimi giorni sulla Terra li vuole vivere come sempre accanto al suo migliore amico, il suo cane di 4 anni. Ma è consapevole che dovrà trovargli una nuova casa e una nuova famiglia per quando lui non ci sarà più.

L’uomo non ha paura di morire. Ma ha paura di non poter garantire un futuro a Galleta, il suo amatissimo cagnolino di 4 anni. Sa già che non potrà più godere della sua compagnia e che l’animale dovrà affrontare un lutto troppo grande. Ma è anche consapevole che dovrà trovare presto una nuova famiglia adottiva per Galleta: chi si prenderà cura di lui quando il suo migliore amico umano non ci sarà?

Il cane ha 4 anni e cerca una casa piena d’amore, come quella che il suo proprietario gli ha regalato fino a oggi. “So che morirà e quando ne accadrà che ne sarà del mio Galleta? Non posso lasciarlo solo al mondo“, ha scritto l’uomo sui social network, nel tentativo di trovare una nuova casa: sarà lui a scegliere la famiglia perfetta per il suo cane, così da evitargli ulteriori sofferenze quando non ci sarà più.

“Mi chiamo Galleta. Il mio proprietario ha un cancro terminale, prima di andarsene vuole trovarmi una famiglia che mi ami tanto quanto mi ama lui. Ho 4 anni e sono di taglia media“, questo l’annuncio apparso sui social. Il suo post è diventato ben presto virale.

Molte persone hanno scritto splendidi commenti di sostegno per l’uomo e il suo cucciolo, ma ancora Galleta non ha una nuova casa. Si spera che prima o poi possa trovare quello di cui ha bisogno, una famiglia adottiva piena d’amore. Così il suo proprietario potrà morire in pace, sapendolo al sicuro.