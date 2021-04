Prima lo hanno picchiato poi lo hanno messo nel trasportino e poi in un sacco che hanno gettato nella spazzatura

Storie come queste accadono purtroppo tutti i giorni, in ogni parte del mondo. Anche qui in Italia si sentono raccontare dai volontari delle varie associazioni animali le storie di gatti maltrattati e picchiati che subiscono lesioni anche gravi a causa della cattiveria gratuita di alcuni esseri umani. In questa storia un gattino perde l’occhio a causa delle percosse subite e che poi è stato gettato nella spazzatura.

Fonte Pixabay

Una donna stava accompagnando i suoi figli a scuola quando ha trovato un gattino gravemente ferito in un bidone della spazzatura. Al micino mancava un occhio ed era fortemente debilitato: era quasi in punto di morte.

Subito la donna ha contattato i soccorritori della Bredhurst Cats Protection. I volontari hanno prelevato il micio, lo hanno ribattezzato Artex. E lo hanno subito portato da un veterinario, il quale ha confermato che il micio era stato vittima di maltrattamenti. Purtroppo non una storia nuova e che riguarda ogni paese del mondo.

Un portavoce dell’associazione ha spiegato che non si sa nulla del suo passato, ma loro si prenderanno cura di lui e si assicureranno che riceva tutte le cure di cui ha bisogno. Secondo i veterinari, Artex aveva perso l’occhio a causa di un forte trauma da impatto. Il colpo era stato così forte da distruggere il bulbo oculare.

Inoltre la ferita non era mai stata pulita o disinfettata e non si era rimarginata, provocando dolore costante al gatto. Inoltre il fatto di essere stato abbandonato nell’immondizia, aumentava il rischio di infezione.

Gattino perde l’occhio a causa della crudeltà umana

Prossimamente, appena si sarà ripreso, Artex dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per ripulire e suturare la cavità orbitale rimasta vuota. Al momento le ferite di Artex sono state pulite ed è stato fatto un trattamento antipulci visto che il gatto era strapieno di pulci.

Per rimettere in sesto Artex serviranno parecchi mesi e l’associazione stima che serviranno almeno 800 dollari per coprire tutte le spese sanitarie a cui andrà incontro. Per tale motivo saranno grati di qualsiasi donazione riceveranno. Nel frattempo hanno iniziato una raccolta fondi. Fortunatamente sono riusciti a raggiungere gli obiettivi previsti e Artex potrà cominciare ben presto la sua nuova vita.