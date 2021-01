“Quando l’ho trovato era completamente invaso da migliaia di pulci. Era così piccolo…”: il racconto di una volontaria

Saremmo proprio curiosi di sapere se, dopo aver visto il video di questo cucciolo randagio, ci sia ancora qualcuno convinto che gli animali non abbiamo un’anima e dei sentimenti. Quando dei passanti si sono accorti di lui, era completamente ricoperto di pulci e il suo respiro era ormai molto debole. Se non fosse intervenuto qualcuno in suo soccorso, non sarebbe sopravvissuto a lungo.

Credit: AnimalSTEP Official

Non è chiaro se quella minuscola palla di pelo indifesa sia finita in strada perché abbandonata dai suoi proprietari crudeli, o se in strada ci sia proprio nata. Fatto sta che quella strada fredda e sporca, aveva ridotto quel cagnolino di poche settimane in condizioni davvero critiche.

Tra i tanti passanti che non si sono nemmeno mai voltati e preoccupati per lui, fortunatamente ce ne è stato uno che ha deciso di non rimanere indifferente. Dopo essersi avvicinato ed aver capito che la situazione del cucciolo era davvero delicata, l’uomo ha contattato l’associazione animalista del posto. In pochi minuti, una delle volontarie del rifugio si è precipitata da lui:

Quando l’ho visto, a stento ho trattenuto le lacrime. Era così piccolo e indifeso, eppure soffriva così tanto. Le pulci lo avevano completamente invaso, il suo sguardo era spento e respirava a fatica. Credo di essere arrivata giusto in tempo.

Le cure del povero cucciolo randagio

Credit: AnimalSTEP Official

In men che non si dica, la soccorritrice ha caricato il cagnolino sulla sua auto e lo ha portato nello studio veterinario più vicino. Dopo una prima analisi, il dottore ha appurato che il cucciolo era fortemente anemico. Le migliaia di pulci avevano succhiato via quasi tutto il suo sangue e ciò lo aveva indebolito molto. Inoltre era fortemente malnutrito e aveva la rogna.

Credit: AnimalSTEP Official

Per alcune settimane, il veterinario e la soccorritrice si sono presi cura di lui nel migliore dei modi. Fortunatamente la dolce creaturina ha reagito bene alle cure e piano piano si è ripresa del tutto.

Il cagnolino trova casa

Credit video: AnimalSTEP Official – YouTube

Quando è stato abbastanza forte per cavarsela da solo, la meravigliosa donna che lo ha salvato dalla strada ha deciso che doveva compiere un ultimo importante sforzo. Trovare una casa amorevole e delle persone gentili che volessero prendersi cura del cucciolo per sempre.

Grazie alle sue conoscenze, non è passato molto tempo prima che una donna si è fatta avanti per portarlo via con lei. Oggi è passato un anno da quando il cagnolino si è trasferito definitivamente nella sua nuova casa. Nel video si può vedere quanto sia cresciuto, sia sereno e felice di condividere la vita con delle persone che non permetteranno mai che gli succeda qualcosa di brutto.