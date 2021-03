Progetta un carrello speciale per permettere al suo golden retriever anziano di continuare ad accompagnarlo nelle sue avventure

Un ragazzo un giorno ha deciso di realizzare una slitta per il cane, per poter continuare a vivere le loro mille avventure insieme. Il Golden Retriever ha avuto infatti dei problemi di salute che gli impediscono di potersi muovere come faceva un tempo. Ma lui non si è fatto prendere dal panico e ha deciso di trovare un rimedio a quella situazione.

Donny Marchuk è il proprietario di un bellissimo cane che si chiama Sully. Il ragazzo e il suo adorato Golden Retriever vivono a Calgary, in Canada, e hanno sempre condiviso la passione per le lunghe passeggiate in montagna.

Il cane ha 14 anni e mezzo ma si diverte come un cucciolo insieme a Donny. È molto anziano e oggi non ha più le capacità di muoversi come un tempo. Recentemente gli è stata diagnosticata una paralisi laringea, una condizione ostruttiva delle vie aeree superiori che non lo fa respirare bene.

In considerazione di ciò, Donny ha progettato una slitta speciale, per poter continuare a vivere grandi avventure.

Quando ero più giovane abbiamo fatto escursioni e trail running a Yoho e Kananaskis, ogni passeggiata che ho fatto, Sully era disposto a farlo, gli manca.

Queste le parole del ragazzo, che non voleva che che Sully smettesse di godersi ciò che la rendeva così felice. E così ha trasformato uno slittino per bambini in un carrellino per il cane.

La slitta per il cane per continuare a vivere storie insieme

Donny ha realizzato un carretto che non serve solo per andare sulla neve, ma anche per andare in giro per le strade del quartiere. Così Sully può andare a salutare tutti i vicini di casa che adorano vederlo in giro.

Sully si diverte un mondo e la loro storia ha già commosso molte persone. Tutti si fermano a salutare la coppia.