Anche quando i nostri amati cuccioli non sono più con noi fisicamente su questa Terra, ci sono con lo spirito. Lo sa bene questa proprietaria che piange il suo cane scomparso qualche giorno prima. Quando in casa dal nulla spunta fuori un palloncino, che sembra volerla seguire ovunque lei vada. Non ha dubbi, è stato Colt a mandarglielo dal ponte dell’Arcobaleno.

Fonte foto da video su TikTok di adriapanda

Pochi giorni fa, il nostro cane Colt è passato a miglior vita. Ci ha lasciato, ma è ancora intorno a noi.

Questo è quello che ha scritto l’utente adriapanda nel video che ha postato su TikTok, accompagnato da una didascalia che non lascia dubbi in merito a quello che è successo: lei è sicura che quello fosse un segno del suo Colt, morto poco tempo prima e presente lì con lo spirito per dirle di non piangere, perché non l’avrebbe mai abbandonata.

In origine, il palloncino è arrivato in questa stanza da un’altra. Non ci ho pensato fino a quando non ho lasciato la stanza e mi è andato a sbattere contro.

Questo un commento della creatrice del video, in cui si vede come il palloncino sembra seguire la donna. La raggiunge e poi la segue, proprio come se fosse un cane fedele che non ci lascia mai da soli e che è sempre pronto ad esserci nel momento del bisogno. Anche dopo essere volato sul ponte dell’Arcobaleno.

Tante le visualizzazioni al video e tanti anche i commenti, di gente che si è commossa guardando quello che accadeva in questa casa.

Una persona che lavora in un negozio di palloncini sostiene anche che quello non è il movimento naturale di un palloncino che si sgonfia. Probabilmente c’è la zampa di Colt dietro!